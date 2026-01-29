На пересечении Тбилисского проспекта Баку с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будут организованы специальные «карманные» полосы, изолированные от основного потока, для транспортных средств, совершающих левый поворот.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что существующая организация движения на данном участке имеет ряд недостатков, которые в часы пик приводят к серьёзным заторам. В частности, манёвры левого поворота замедляют движение транспорта, нарушают ритм потока и увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, безопасность и комфорт пешеходов здесь обеспечены не в полной мере.

Для комплексного решения этих проблем на участке будет изменена дорожная инфраструктура. Левые повороты будут осуществляться по отдельным «карманным» полосам, что позволит отделить поворачивающий транспорт от основного потока и обеспечить беспрепятственное движение автомобилей, следующих прямо.

Также с учётом высокой интенсивности движения и неравномерности транспортных потоков будет отменён нерегулируемый приоритет проезда. Вместо этого на перекрёстке установят новые светофоры, которые минимизируют конфликтные точки и обеспечат поочерёдное движение. Это повысит пропускную способность перекрёстка и уровень безопасности.

Параллельно будут обустроены регулируемые пешеходные переходы и обновлены тротуары для повышения удобства и доступности передвижения пешеходов.

Реализация комплекса мер позволит устранить хаотичность движения на данном участке, повысить безопасность дорожного движения и улучшить качество городской мобильности.