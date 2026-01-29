Россия и Украина могли неофициально согласовать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщают российские военные блогеры и украинские телеграм-каналы.

Z-блогер Владимир Романов заявил, что с 7 утра в Вооружённых силах РФ якобы введён запрет на нанесение ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. По его утверждению, ограничения также касаются любых целей в Киеве и Киевской области.

Параллельно украинский телеграм-канал Supernova+ сообщил о схожем распоряжении со стороны Киева — воздерживаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры России.

Как ранее писала Financial Times, возможность так называемого «энергетического перемирия» обсуждалась на трёхсторонних переговорах, которые прошли 23–24 января в Абу-Даби. По данным издания, речь шла о прекращении ударов по украинской энергетике в обмен на отказ Украины от атак на российские нефтяные объекты и танкеры.

Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы и Киева на данный момент не поступало.