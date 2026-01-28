Соединённые Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против Ирана, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По мнению Вашингтона, такая операция носила бы превентивный характер.

«Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и, потенциально, но это необязательно произойдёт, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдёт», — отметил Рубио на слушаниях в Конгрессе.

Он также подчеркнул, что США намерены продолжать наращивать военное присутствие в ближневосточном регионе, ориентируясь на потенциальные угрозы со стороны Ирана. По словам госсекретаря, текущие действия Вашингтона направлены на обеспечение возможности размещения сил для защиты американцев от возможной иранской угрозы.