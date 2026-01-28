Видеоблогерство продолжает бить рекорды популярности. Казалось бы, что проще: купил веб-камеру, подключил к интернету, выставил свет — и можно рассказывать о чём угодно, от выращивания цветов до изготовления мебели из строительных поддонов. Некоторые с тем же энтузиазмом лезут и в политику. Это остро, популярно, кликабельно… Правда, выдавать интересный контент сложно. Нужны или сногсшибательные инсайды, или качественная аналитика. А если для инсайдов нет источников, а для аналитики — способностей, то в ход идёт всё: от откровенных сплетен до фейков.

Вот, к примеру, известный прохиндей Мехман Гусейнов, который решил выдать на-гора очередную «сенсацию». В ход пошли видеоролики с выпадами против президента и его семьи — громко, грязно и, как водится, бездоказательно. Вся «аргументация» — на уровне дворовых бабушек, у которых все молодые люди — наркоманы, все девушки — проститутки. Для пущей «убедительности» Мехман Гусейнов сидит перед камерой с выпученными глазами, истерически визжит, как будто в очереди кто-то перед ним раньше к прилавку пролез, и искренне считает, что занимается политикой. Понятно, что вся эта история не имеет ничего общего с реальностью. Но кому на самом деле выгодны шум и истерики на заданную тему перед веб-камерой?

Биография Гусейнова всем известна, причём достаточно давно. Скандальным блогерством он тоже занимается не первый день. В своё время его задержали, затем последовал митинг в его поддержку — и государство пошло навстречу, проявило гуманизм, освободив его. Если бы у властей было желание «расправиться», сценарий был бы совсем иным. Этот факт почему-то упорно игнорируется теми, кто сегодня лепит из него «жертву режима». Словом, этот истеричный субъект — явно не Алексей Навальный. Мехман Гусейнов — просто жалкий персонаж, давно потерявший самостоятельность и используемый как инструмент. Точнее, «сливной бачок». Правда, если обычно через «сливные бачки» обнародуют действительно убойный компромат, то здесь нет ничего, кроме придуманных сплетен, которые даже на «арвад меджлиси» рассказывать неудобно.

Самое же пикантное — рассуждать о морали, нравственности и т. д. взялся субъект, чей собственный образ жизни от морали, мягко говоря, весьма далёк. Мехман Гусейнов уже давно не более чем управляемый проект. И отдельного упоминания здесь заслуживает его брат — как говорится, «широко известный в узких кругах» грантоед Эмин Гусейнов. Именно с его именем связывают провал множества «гражданских» проектов и многомиллионные махинации с иностранными грантами. В результате пострадало всё гражданское общество, а сам он стал фигурой, вызывающей раздражение даже среди своих бывших сторонников. Отношения с американской партнёршей лишь упростили доступ к финансированию — сегодня эта пара обосновалась в США.

Так называемые «расследования», которые сейчас распространяются, — не плод творчества Мехмана Гусейнова. Это типовая работа спецслужб третьих стран, хорошо известных и давно действующих против Азербайджана. Речь идёт о тщательно сшитых информационных атаках, включая использование дипфейков и псевдодоказательств, рассчитанных на внешний эффект. И не менее примечательно, что главной мишенью своей «грязной войны» Мехман Гусейнов и его покровители избрали именно Алёну Алиеву. Это уже точно заставляет вспомнить, как вожаки пророссийской «пятой колонны» искали и без труда находили подходы к «матёрой оппозиции». Сегодня «пятая колонна» любуется небом в клеточку, а её ошмётки продолжают действовать. Причём иногда не на российские, а на западные деньги. Точно так же, как известные персонажи провоцировали в Азербайджане беспорядки как раз накануне принятия важных решений по экспорту газа, по поводу чего изрядно нервничал российский «Газпром».

После Победы в Отечественной войне и восстановления полной суверенности Азербайджана глобальная армянская диаспора и связанные с ней лоббистские структуры стремительно утратили влияние, а вместе с ним — и внешнее покровительство. Разоблачительные шаги администрации Дональда Трампа, закрытие USAID, выход США из десятков международных организаций лишили антиазербайджанскую сеть привычных финансовых и политических подпорок. В этих условиях в ход пошёл проверенный инструмент — эмигрантские блогеры, выбранные в качестве исполнителей гибридных атак. Не случайно Мехман Гусейнов в ноябре 2025 года оказался в руководстве так называемого Всемирного конгресса свободы — структуры, созданной одиозными фигурами международной оппозиционной сцены. Не сумев критиковать реальные успехи Азербайджана, включая результаты Давосского форума, эти силы перешли к примитивной тактике — попыткам бить по персоналиям.

История повторяется: как только страна достигает успехов, против неё выливают поток грязи. И масштабная атака, свидетелями которой мы стали сейчас, — очередное подтверждение этого правила.

Сенсации не получилось. Получилась лишь наглядная демонстрация того, как работают чужие технологии и насколько дешёвыми во всех смыслах оказываются их исполнители.