Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«Я сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 году. Разговор длился около часа», — приводит слова Ушакова РБК.

По его словам, основной темой беседы была ситуация вокруг конфликта с Ираном, а также трехсторонние переговоры в формате РФ-США-Украина.

Он отметил, что Путин высказал Трампу соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива.