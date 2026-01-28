Процесс демонтажа России и распада империи уже идет, его невозможно остановить. Об этом в эксклюзивном интервью Minval Politika заявил президент Лиги Свободных Наций Сыресь Боляень (объединение ряда национальных и региональных движений, выступающих за распад России на отдельные государства).

— Как вы оцениваете влияние мобилизационной нагрузки в регионах на демографическую ситуацию среди коренных народов России, таких как эрзя, буряты, калмыки и другие, учитывая непропорционально высокие потери в войне?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу поблагодарить вас за интерес к Лиге Свободных Наций (ЛСН). Это очень важно для нас. Мы понимаем, что угроза существованию наших народов и безопасности окружающих Россию стран, включая Азербайджан, имеют одну природу, один источник. Россию до сих пор мучает фантомная боль. Распад СССР, обретение свободы народами Путин называет трагедией и бредит восстановлением границ Союза. Это не лечится и поэтому гарантировать нашу безопасность может только полная деколонизация России.

Посмотрите, за сбитый в Чечне азербайджанский самолет до сих пор никто не понес наказания. За малейшее замечание русскому шовинисту в России могут засудить как за разжигание межнациональной розни. Соловьевы, дугины открыто угрожают «специальной военной операцией» соседним странам, включая Азербайджан, но получают поддержку и Кремля, и русского общества.

Мы неоднократно рассказывали о преследованиях азербайджанцев и представителей других народов, проживающих в России. Это невозможно остановить уговорами. Такова природа русского мира. Это можно прекратить только полным демонтажем русской империи. Обратите внимание: любые успехи Азербайджана, любой союз с тюркскими странами воспринимается в Москве с обидой. Там до сих пор считают, что Лавров может указывать суверенной стране, на каком языке нужно писать таблички.

Соловьев — рупор Кремля, и так называемое СВО на Кавказе или в Центральной Азии (ЦА) — это вопрос времени. Поэтому распад России — это единственная гарантия безопасности для Азербайджана и других соседей РФ. Это уже понимают многие и усиливают контакты с национальными движениями коренных народов России, контакты с местными элитами, которые не хотят тонуть вместе с путинским режимом. Как пример, могу привести создание в Литовском Сейме группы для контактов с коренными народами.

В Москве тоже видят угрозу распада и считают, что единственной возможностью остановить процесс демонтажа империи является завоевание Украины и других независимых стран, которые были в СССР. Наши народы, мечтающие о независимых государствах, считают потенциальными союзниками всех, кому угрожает Москва, включая Азербайджан. Поэтому спасибо за ваш интерес к нам.

— Вы сказали про демонтаж России, на самом деле это очень смелое заявление. Россия так просто не откажется от субъектов РФ.

— Это закономерный процесс, и он идёт не первое столетие. В результате краха Российской империи и возникновения СССР, было утрачено всего 2% территорий. В результате развала СССР уже 24%.

Российская Федерация – это переформатированный Советский Союз, только маленький, и причины распада не устранены. Там были союзные республики, а здесь – национальные. Существенное различие – доля русских в структуре населения. В Союзе, на момент распада, русские составляли 52% от населения страны. Сейчас – 72%. Но динамика для русских крайне негативна. Даже по официальным данным, через 40 лет они будут составлять уже половину от населения страны. Поэтому время империи проходит, и мы это видим. И это не смелые утверждения, мы, по ходу нашего интервью, к этому ещё вернёмся.

— То есть этот процесс будет иметь продолжение?

— Он уже продолжается. Что касается так называемой мобилизации и демографической ситуации. Это геноцид и не один я так полагаю. Москва сегодня намерено уничтожает нерусских. Потери Бурятии на сегодня сравнимы с потерями в Первой мировой войне. Есть такой Джидинский район Бурятии — это один из беднейших районов, там до «СВО» проживало 7 тысяч мужчин в возрасте 18-65 лет. 280 человек уже погибло, а это 4%. Для такого района — это катастрофа. Бурятия уже потеряла убитыми минимум 4 тысячи, Татарстан — 7 тысяч, Башкортостан — 8 тысяч. Это только то, что подтверждено. В этих трех республиках живёт около 9 млн человек. Население Москвы — 13 млн человек, а потери составляют меньше 2 тысяч человек. То есть воюет Москва, а регионы России расплачиваются жизнями своих граждан. Фактически Москва ведёт на убой коренные народы.

Еще один момент: по результатам переписи 2010 года, русских в стране … было около 78%, а через 10 лет — только 72%. А вот коренных народов стало больше. То есть через 40 лет русские оказались бы в меньшинстве — это стало бы концом русского мира.

Оккупация Украины — это, в том числе, попытка увеличить количество славянского населения и уничтожить не русское. Потери в войне уже сегодня крайне негативно влияют на демографическую ситуацию коренных народов. Поэтому для нас единственный шанс сохранить себя — это независимость наших республик.

— В ваших видео часто обсуждаются репрессии против активистов национальных движений. Какие основные проблемы коренных народов в России, по вашему мнению, усугубляются политикой культурного империализма Москвы?

— Это началось не сегодня. Помните, есть такая фраза: «Сначала приходят священники, потом конкистадоры». Но это первый этап, а мы-то давно живем здесь. Окончательное завоевание происходит через насаждение чужой культуры, взглядов, ценностей, приоритетов. И это действительно влияет практически на все сегодняшние проблемы наших народов — экономически, политически, социально, экологически, демографически. Москва столетиями христианизирует и русифицирует наши народы. И началось это не вчера, не с приходом Путина. Во все времена это было и есть шовинистическое государство. Такова культура русского мира.

Россияне говорят: «Пушкин — наше все». Давайте вспомним «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях»:

«…Перед утренней зарею

Братья дружною толпою

Выезжают погулять,

Серых уток пострелять,

Руку правую потешить,

Сорочина (сарацина) в поле спешить,

Иль башку с широких плеч

У татарина отсечь,

Или вытравить из леса

Пятигорского черкеса…».

Зная трагедию народа адыгов, это же читать жутко, а эти мультики показывают до сих пор. Или Лермонтова вспомним: «…злой чечен на берег лезет, точит свой кинжал…». Это, кстати, колыбельная. Русский шовинизм впитывается с молоком матери!

Нас уничтожают не один год, но мы сохранили себя. Поэтому Кремль нас боится, мы непонятны для него. Каждый саха с рождения мечтает о независимости. Башкорт, татарин, чуваш, — все мы мечтаем о независимости!

Эту мечту можно придавить, расстрелять, и это было. Но она воскрешает вновь и вновь, и это непонятно Кремлю, это вызывает у него страх. Сегодня московская пропаганда создаёт картину всеобщей покорности, 100-процентной поддержки Путина народом России. Но это ложь. Мы знаем, что наши народы мечтают и говорят о независимости. И многие уже готовятся к борьбе, хотя мы знаем, что момент ещё не настал. Но когда он придет, остановить процесс ни у кого не получится. И это проявляется именно сейчас.

В 2020 году в Башкортостане на протяжении почти двух недель продолжались ожесточённые протесты против разработки шихана Куштау. Активистам удалось отстоять шихан, из которого власти хотели добывать соду. В январе 2024 году 15 тысяч башкортов пришли на суд, где оглашали приговор национальному герою Башкортостана, экоактивисту Фаилю Алсынову. Власти засудили Алсынова за его честную и справедливую позицию. И сейчас судят людей, которые пришли поддержать Фаиля. Думаю, вы слышали о Баймакском деле. Но башкорты не сдаются и продолжают свою борьбу!

В парламенте Республики Саха открыто говорят о колониальной политике Кремля. Депутат Александр Иванов призвал к единению всех коренных народов, оказавшихся под российской оккупацией, он так и говорил.

В прошлом году против колониальной политики российских властей протестовал Алтай. Я уверен, что вы слышали пламенное выступление прекрасной Аруны Арны. Она уже более 100 дней находится в СИЗО. Кремль боится этой сильной женщины.

В Мордовии осудили двух эрзянских активистов в прошлом году: одному 91 год, другому 76 лет. Вы поверите, что они экстремисты?

Путин не просто так публично заговорил о деколонизации. Мы знаем, что она произойдет скоро и готовимся, уже сейчас ищем союзников и строим привлекательные модели будущих государств.

— Как ЛСН видит роль коренных народов в процессе деколонизации России, и какие шаги предлагаете для защиты их прав на самоопределение?

— Процесс распада РФ нельзя отменить. Его можно только ускорить или затормозить. Мы пытаемся ускорить, Москва старается затормозить. В деле деколонизации именно порабощённые народы играют главную роль. Хотя деколонизация — это не есть наша цель. Наша цель — выжить и развиваться через создание своих независимых государств. ЛСН — лишь отражение воли наших народов. Мы работаем: в декабре в Сейме Литвы прошла конференция, посвящённая геноциду черкесского народа. А в январе Сейм созвал рабочую группу, куда вошли литовские парламентарии, для коммуникации с представителями порабощённых народов.

Многое поменялось за последние годы, и страны Европы уже думают о пост-России. Они ищут контакты с национальными движениями и элитами внутри России. С элитами, которые против режима. Наши партнёры понимают, что планировать будущие союзы, экономическое сотрудничество, инвестиции нужно уже сегодня. И тут наши интересы совпадают. Нам нужна поддержка, а наши партнёры понимают, что деколонизация — это единственная возможность гарантии безопасности их регионов. Это в Европе.

Но в лигу входят организации и тюркских народов. Поэтому мы нацелены на контакты с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией. Для наших новых государств это могло бы стать серьёзной поддержкой, а для бывших республик СССР распад России — это ликвидация многовековой угрозы и гарантия безопасности. Об этом говорят все чаще и чаще.

— После того, как были сделаны заявления о геноциде против коренных народов, который осуществляется путем отправки на войну, как-то изменилось соотношение представителей коренных народов среди мобилизованных? Или ситуация по-прежнему та же?

— Никакие заявления не могут повлиять на политику Москвы. Мы наблюдаем сегодня полную милитаризацию России. Мы видим пропаганду в детских садах, школах, «уроки мужества», русские марши. Деньги вкладываются в неонацистские организации: «Русская община», «Северный человек». Москва тоже готовится к смуте. И при этом нерусских они всякими способами отправляют на фронт.

На Дальнем Востоке есть села, откуда вывезли практически всех трудоспособных мужчин. Ульчинский район Хабаровского края, оттуда забрали каждого третьего мужчину. Чем этот район особенный? Это нанайцы, адыгейцы, эвенки, ульчи. Ульчи осталось меньше 3 тысяч.

Помните, Путин говорил: «Мы не будем отправлять на войну малые народы»? Но их гонят на войну, это политика колонизаторов, повлиять на них заявлениями невозможно. Сначала они оккупируют территорию, потом гонят местных жителей на войну. Подтверждение этому политика Москвы на уже оккупированных территориях. Это надо помнить всем, кого Москва воспринимает как свою колонию, как сферу влияния.

— Вы неоднократно критиковали российскую оппозицию за игнорирование интересов коренных народов. Как, по-вашему, международные организации могут помочь в диалоге о независимости регионов?

— Сегодня нам не интересна, от слова «вообще», либеральная русская оппозиция. Мы уже ничего от них не ожидаем, они такие же имперцы, как и московский режим. Мы не верим в прекрасную Россию будущего, нам уже обещали хорошую жизнь в СССР, потом в Федерации, и оба раза нас обманули. Поэтому мы ищем союзников, которые поддержат наши стремления к независимости. А русская оппозиция нам — не союзники.

Я уже говорил о создании в Сейме Литвы рабочей группы — это союзники. Европейские политики уже понимают, что демонтаж России обеспечит гарантию безопасности в регионе. Мы видим поддержку со стороны тюркских народов. Наш канал просматривают миллионы людей, и в том числе, представителей тюркских народов, и под видео очень интересные поддерживающие нас комментарии — это радует. Башкиры, татары, чуваши, саха видят себя частью именно тюркского народа.

Возможно, сейчас мы бы хотели, чтобы международные организации, наконец, начали говорить честно о том, что именно происходит в последнее время. Мы видим, что международные институты в последнее время находятся под влиянием России. Мы рассчитываем на себя и на наших союзников.

— Какие примеры дискриминации коренных народов в здравоохранении или образовании можете привести, как это связано с общей политикой Кремля? Какими методами Кремль осуществляет ассимиляцию народов регионов России?

— Примеров очень много: наши дети учатся не на родном языке, а на русском, изучают историю не своих народов, а лживую сказку про историю государства российского, где оккупацию называют присоединением к России. В Российской Федерации нет ни одной школы с преподаванием на родном языке. Недавно в Лигу написала женщина из Уфы, она мусульманка. Она пришла в больницу, а там врач- психолог сказала, чтобы она убиралась из Башкортостана, потому что она в хиджабе. Шовинисты создают интерактивные карты медучреждений с нерусскими врачами. Для них не важны национальность: не русский, значит, мигрант.

Методов ассимиляции бесконечное множество. Москва проводит политику тотальной русификации на всех уровнях. В России запрещены национальные политические партии, а образование стало инструментом русификации, милитаризации, погружения в русский мир.

В эрзянском селе детей выстроили перед доской и разучивали песню «Я -русский». Один из третьеклассников молчал. На вопрос: «почему ты не пел?» он ответил: я — эрзя, я не русский. И по мальчугану в 9 лет уже «прокатился каток репрессий», его поставили в угол на 45 пять минут. Но мальчик так и не стал петь. Я думаю, что он больше не забудет как, и за что был наказан.

Среди молодёжи интерес к своим корням растёт, они учат свой родной язык, и не стыдятся говорить на нем. Это самой настоящий ренессанс. Посмотрите якутское кино, это фильмы высочайшего уровня, они самоокупаются, и делают их на языке саха. Феномен башкирской группы Ay Yola: их слушают миллионы людей по всей Центральной Азии. Это показатель того, что наши народы живы и победить нас невозможно. Потому что между нашими народами и русским миром уже не трещина, а целая пропасть.

— Что можно противопоставить политике Кремля, чтобы возродить национальное самосознание народов России?

— Наше национальное самосознание не мертво, оно возрождается. Посторонним это сложно заметить, но как только режим падёт, это увидят все. Посмотрите на канал ЛСН, у нас почти полмиллиона подписчиков. Миллионы просмотров за сутки — хороший показатель, и мы активно развиваемся и видим поддержку со всего мира. Всего пять лет назад многие даже подумать не могли, что о деколонизации России будут говорить в российских парламентах. А сегодня на эту тему имеется спрос.

— Согласны ли вы с тем, что дотационная политика Кремля направлена не на развитие регионов, а на превращение их в инвалидов, зависимых от Москвы?

— Кремль кровно заинтересован в том, чтобы регионы оставались в нужде, чтобы они зависели от Москвы и схема простая: забрать все и вернуть немного, чтобы только не умерли с голода. Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Саха имеют богатейшие недра. И как это сказывается на благосостоянии народов республик? Жители уже публично возмущаются тем, что их грабят.

У меня часто спрашивают: а как же эрзяне или другие, у которых нет полезных ископаемых? Я отвечаю: у нас есть руки, ноги и желание жить и работать как свободные люди — это, поверьте, больше, чем залежи угля. Сегодня люди понимают, что жить без Москвы можно богаче, интереснее и спокойнее.

У нас есть свой вопрос к нашим оппонентам: а как без нас будет жить Москва? Что будет «выкапывать, выкачивать» и продавать, когда они своими силами снег с улиц убирать не могут? Задача государства — не раздавать дотации, что абсурдно, а создать такие условия, чтобы жители регионов могли свободно жить, работать и хорошо зарабатывать.

— Что вы можете сказать о стратегической безопасности тюркских государств (Азербайджан и страны ЦА) и о том, как безопасность региона связана с деколонизацией России?

— Россия всегда реализовывала свое влияние через администрирование таких конфликтов, преподнося себя в роли посредника. России нужны слабые и зависящие от неё соседи. Успехи соседа в экономике либо в государственном строительстве вызывают раздражение о агрессию Москвы. Мы это видим на примере Азербайджана и Казахстана.

Ассимиляция в России идет рука об руку со сворачиванием федерализма и выстраиванием централизованного моноэтнического государства. Это прямой путь к военной агрессии против соседей. Поэтому спасение коренных народов в России, восстановление суверенитета национальными республиками – это наша ответственность, но в этом есть и прямой интерес соседей России, не желающих вновь утратить свою государственность.