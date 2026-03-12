Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о проведении 40-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля и США с использованием гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет.

Заявление военных распространило иранское гостелевидение.

«На 40-м этапе операции были применены крылатые ракеты класса Qadr, баллистические Emad и Kheibar Shekan, а также гиперзвуковое оружие, ракета Fattah», — говорится в сообщении.

Указывается, что их целями стали территория Израиля и базы США в регионе. В КСИР утверждают, что атаковали военные объекты США в Иордании и Саудовской Аравии, однако о результатах не сообщается.