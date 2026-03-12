Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой потребовал от Ирана немедленно прекратить удары по ряду арабских государств.

В документе перечислены несколько стран Персидского залива и Ближнего Востока, по объектам на территории которых, по данным Совбеза, наносились удары, при этом действия США и Израиля в резолюции не упоминаются.

«Принятая резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения. В резолюции не упоминаются агрессоры — США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана», — передает РИА Новости.

Документ получил поддержку 13 государств, в то время как Россия и Китай при голосовании воздержались. Позднее в среду Совет Безопасности рассмотрит российский проект резолюции, предусматривающий призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке.