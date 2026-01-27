Строки из текста некогда известного поп-хита лихих 90-х о создании путём лепки объекта вожделения для себя любимой «из того, что было», помнят многие. А вот российский медиаресурс, прославившийся публикациями весьма сомнительного содержания, принял для себя это в качестве основного курса, взятого на единственную цель — ввести в заблуждение.

Если узелок, как поётся в песне, обитатели «Царьграда» затейливо и завязали, то мы его развяжем…

Итак, слепили царьградовские стахановцы из того, что было под их липкими ручонками, шлягер, как им думается, претендующий на звание концентрата «гениальной мысли», но мы бы не стали торопиться ликовать.

Графоманы данного портала, дабы отвести от себя подозрение в написании феноменальных умозаключений, что называется, без инфоповода, сначала принялись варганить его. В результате «умственной» и не только деятельности сотрудников царского града в медиапространство был выпущен апокрифический плод филигранного таланта к созданию фейков — утверждалось, что «Анкара собирается направить 10 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоёв армянского общества, включая семьи погибших военнослужащих, пенсионеров и семьи с особыми потребностями».

Давайте опустим момент про странные «особые потребности», а вот на «семьи погибших армянских военнослужащих», пожалуй, стоит обратить внимание. Тут мы позволим себе дать дельный совет творцам поделок низкого пошива — для того чтобы ваш трёп выглядел хоть чуточку правдивее, стоит учитывать некоторые политические моменты. А если говорить прямо, то не может Анкара помогать семьям армянских вояк, которые погибли на войне, поскольку тут напрашивается вопрос: на войне против кого? Уж не против ли Азербайджана — союзника и братского для Турции государства? Или, может, бравые армянские солдаты ещё где-то «отличились»?

Так что православному олигарху, главному архитектору «Русского мира» в отдельно взятом кабинете господину Константину Малофееву в перерывах между пропагандой средневековых устоев и насаждением великодержавного мракобесия стоит пересмотреть кадровую политику в пределах редакции «Царьграда». Таким неучам нечего делать под сводами храма защитников государства российского и великорусского шовинизма. Вы уж разберитесь с ним, Константин Валерьевич, ибо негоже позволять одному гнусному лапотнику так срамно подставлять весь проект, всю шовинистическую махину заслуженных путинбурговцев.

Спешно перекрестившись, авторы фейка про турецкие 10 миллионов на нужды армян написали ещё одну «умную» мысль о том, что сближение Анкары и Еревана выдавливает Россию с Южного Кавказа. Во-первых, ни турецкая, ни армянская сторона не скрывают намерений закрыть страницу вражды и открыть границы. Во-вторых, если в РФ обеспокоены тем, что её пограничникам придётся защищать свои границы, а не между другими государствами, то это вполне закономерно, логично и справедливо по всем параметрам. В-третьих, раз в Понаеховске опасаются того, что братья-армяне попросят её военных из Гюмри, то пусть смотрят пункт второй. Помнится, ещё несколько лет назад Россия развязала «трёхдневную» войну за Киев, чтобы кто-то даже не думал приближаться к её границам. И тот факт, что эти три дня сильно затянулись, уже даёт повод сбавить тон в общении с другими и адекватно реагировать на реальное положение в узком, тёмном и дурно пахнущем месте, в котором РФ оказалась. В-четвёртых, раз позиции России где-то сильно пошатнулись, то в чём вина других? Почему бы не принять свою слабость, признать ошибки и просто начать разгребать накопленные годами внутренние проблемы? В-пятых, если Армения такая неблагодарная, то накажите её экономическими ограничениями. Ой, а не можете, да? Конечно, ведь санкции никто не отменял. Ну да ладно…

Раздавать напутствия и выдвигать требования, не высовывая своего носа из чужих дел, — неотъемлемая часть внешней политики России. Но всё меняется…

В целом, что касается такого рода публикаций «Царьграда» и им подобных, стоит отметить, что это составной элемент гибридной войны по отношению к Азербайджану и азербайджано-турецким отношениям.

Откровенный и ущербный фейк сайта о финансовой поддержке был опровергнут профильными структурами Турции. А учитывая тот факт, что «Царьград» — ресурс, связанный с кремлёвским пропагандистом и носителем бремени хранителя русских традиций и ненависти к Западу Александром Дугиным, удивляться не приходится. Эта монументальная фигура «культурного» пласта Российской Федерации частенько выдаёт истеричные призывы апокалиптического пафоса в лучших традициях российского постмодернизма. Будучи эдаким представителем так называемой интеллектуальной прослойки, он легко может высказаться о запрете на изучение физики и химии, вплетая антицивилизационные воззвания в такое витиеватое кружево, что это вызывает у публики когнитивный диссонанс.

Таким образом, прищурившись, российские националисты взяли под прицел Азербайджан и его союзнические связи с Турцией. Поскольку Турция — весомый во всех смыслах участник блока НАТО, точный прицел вполне может быть и ответным. Тогда России уже не помогут окрики дешёвых шавок, конспирологов и всяких тряпичных кукол, чьи «полезные» книги годами пылятся на полках кремлёвских кабинетов.

Что касается «Царьграда», то этот полный откровенной фигни ресурс давно и успешно заблокирован на территории Азербайджана, поскольку созданные на американских компьютерах материалы о том, что прогресс — это происки дьявола, не представляют для нас никакой теоретической и практической пользы.

Автор изречения о том, что «самые страшные гетто будут созданы для серфингистов», ставшего хитом в Сети на все времена, Дугин может ещё получить священную возможность пожить в русской землянке или спрятаться в подвале без намёка на цивилизацию и прогресс, если переступит любимые «красные линии». Всё как вы любите, господин, то есть товарищ Дугин.

В Баку, конечно, не ведутся на подобные провокации и делают соответствующие выводы. Вряд ли фейкомётчики «Царьграда» остановятся, а мы никогда не сможем понять смысла, который увидели для себя и своей губительной политике сидящие в Кремле. Может, потому что мы не серфингисты (да простят нас покорители морских волн), не понимающие набора сюрреалистических артефактов, отравляющего медиапространство.