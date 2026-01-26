Проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan прошёл стадию общественного обсуждения. Общественные слушания были проведены в рамках обязательной процедуры оценки воздействия проекта на окружающую среду, уточняет Uzdaily. Строительство комплекса планируется на побережье Чарвакского водохранилища.

В обсуждении приняли участие представители местного населения, государственных органов, средств массовой информации, блогерского сообщества, экологи и профильные эксперты. Основное внимание было уделено вопросам экологической безопасности, включая предотвращение сброса неочищенных сточных вод в Чарвакское водохранилище, внедрение централизованной системы канализации и организацию постоянного экологического мониторинга.

Организаторы подчеркнули, что проект будет реализован в строгом соответствии с национальным природоохранным законодательством и международными экологическими стандартам.

Совместному предприятию Sea Breeze Uzbekistan участок площадью 577 гектаров будет предоставлен в аренду напрямую сроком на 25 лет с правом приоритетного продления.

Проект Sea Breeze Uzbekistan был впервые представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву бизнесменом Эмином Агаларовым 16 декабря 2024 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил создать специальную комиссию во главе с премьер-министром.

Концепция проекта предусматривает создание курортного центра, разделённого на десять компактных зон. В прибрежной части планируется обустройство бульвара, пляжей и рекреационных пространств, а на склонах — строительство гостиниц, коттеджей, жилых домов, ресторанов и смотровых площадок.

В начале июля Эмин Агаларов представил обновлённую концепцию Sea Breeze Uzbekistan, а также ознакомил президента Узбекистана с опытом функционирования курортного комплекса Sea Breeze в Баку.