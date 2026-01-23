В Бостанлыкском районе Ташкентской области проходят общественные слушания по проекту Sea Breeze Uzbekistan — международного туристического комплекса, который планируется построить на берегу Чарвакского водохранилища.

Слушания организованы в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В них принимают участие местные жители, экологи, представители государственных органов, СМИ, блогеры, а также международные общественные организации.

Организаторы проекта заявляют, что при реализации проекта приоритет будет отдан вопросам экологической безопасности. В числе ключевых мер — полный запрет на сброс неочищенных сточных вод в Чарвакское водохранилище, создание централизованной системы канализации, поэтапное строительство с постоянным экологическим мониторингом, а также соблюдение национальных и международных экологических норм.

Отдельное внимание уделяется разработке системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом существующей инфраструктуры реки Чирчик.

Проект участникам слушаний представил генеральный директор Sea Breeze Uzbekistan Сардор Хамидов. Он отметил, что все замечания и предложения, высказанные в ходе обсуждения, будут учтены при доработке материалов ОВОС.

Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2035 годы.

Напомним, соглашение о строительстве всесезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan в Бостанлыкском районе было подписано 11 июня. Документ скрепил подписями министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и компания Agalarov Development. Общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд долларов, площадь застройки составит 577 гектаров.

В апреле этого года владелец Agalarov Development Эмин Агаларов представил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву мастер-план будущего международного туристического центра на побережье Чарвакского водохранилища.