Правительство Венгрии намерено оспорить в суде принятое Советом ЕС решение о запрете поставок российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Как только решение будет официально оформлено, правительство Венгрии подаст иск в Суд ЕС для его отмены юридическим путем», — сказал Сийярто.

Министр отметил, что решение о запрете российского газа было принято «в результате масштабного юридического мошенничества», так как по законам ЕС требовалось согласие всех 27 членов, а Еврокомиссия одобрила его на основании большинства голосов. Брюссель утверждал, что решение относится к сфере торговли, хотя фактически оно носит санкционный характер.

Сийярто подчеркнул, что запрет противоречит базовому договору ЕС, поскольку страны сообщества вправе самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать источники энергоносителей. Обращение в Суд ЕС уже подготовлено, ранее Венгрия сообщала, что подаст иск совместно со Словакией.