Страны Европейского союза окончательно утвердили поэтапный запрет на импорт российского газа. На встрече министров энергетики всех 27 государств-членов ЕС был принят закон, который юридически закрепляет обязательство блока полностью прекратить закупки российского газа к концу 2027 года.

Согласно документу, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) должен быть прекращен к концу 2026 года, а поставки по трубопроводам — к 30 сентября 2027 года. В качестве крайнего срока для трубопроводного газа предусмотрена дата 1 ноября 2027 года на случай, если отдельные страны столкнутся с трудностями при заполнении газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

Решение прошло несмотря на противодействие Венгрии и Словакии, которые проголосовали против и по-прежнему в значительной степени зависят от российских энергоносителей. Венгрия уже заявила о намерении оспорить закон в Европейском суде.