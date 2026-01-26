Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился в Баку с лидерами еврейской общины.

«В начале своего визита в Азербайджан я встретился в Баку с лидерами еврейской общины. Сегодня в Азербайджане проживает около 30 тысяч евреев бок о бок с мусульманским населением страны, в атмосфере взаимного уважения, религиозной терпимости и свободы вероисповедания. На протяжении поколений Азербайджан служит примером страны с мусульманским большинством, которая обеспечивает процветание и безопасность еврейской общине. Я верю в связи между нашими странами. Большая еврейская община, репатриировавшаяся в Израиль, и евреи, живущие в Азербайджане — это прочная основа отношений между нашими государствами. Эти связи продолжают углубляться во многих сферах, и мы намерены и дальше их укреплять», — написал Гидеон Саар в Telegram.