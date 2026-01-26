Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина легендой, а также сделал комплимент его голосу, заявив, что теперь может легко его распознавать.

Таким образом Уиткофф оценил старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова.

Перед началом переговоров с Владимиром Путиным спецпосланник президента США обратился к переводчику со словами: «О, легенда! Я могу распознавать ваш голос теперь. Это лучший голос на всей земле».

