Более 730 тыс. домохозяйств в США остались без электричества из-за снежной бури, обрушившейся на значительную часть территории страны. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По его сведениям, наибольшее число отключений энергоснабжения зафиксировано в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Теннесси. В последнем количество потребителей, оставшихся без света, превысило 240 тыс.

Удар стихии также серьёзно отразился на работе авиации. Согласно данным специализированного портала FlightAware, в воскресенье в США было отменено более 10 тыс. авиарейсов.

