Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн 25 января провела встречу с председателем Консультативного Совета этой страны Али бин Салехом Аль Салехом.

Приветствуя спикера азербайджанского парламента, Али бин Салех Аль Салех выразил уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему углублению отношений между Азербайджаном и Бахрейном, а также развитию межпарламентских связей. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Сахиба Гафарова поблагодарила за высокий уровень гостеприимства и отметила, что первый официальный визит председателя парламента Азербайджана в Королевство Бахрейн создает благоприятные возможности для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

В ходе беседы было подчеркнуто, что народы двух стран разделяют общие религиозные и культурные ценности, а также располагают значительным потенциалом для расширения сотрудничества во всех сферах. Стороны выразили уверенность, что политические контакты и взаимные визиты будут способствовать укреплению связей.

Отмечено, что Азербайджан и Бахрейн успешно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, оказывая взаимную поддержку на этих площадках.

Особое внимание было уделено сотрудничеству между законодательными органами. Подчеркнуто, что между парламентами двух стран установлены эффективные отношения, а взаимные визиты на уровне председателей способствуют их дальнейшему развитию.

Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила предыдущие встречи с Али бин Салехом Аль Салехом, а также его участие в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, прошедшей в Манаме. Отмечено, что парламент Бахрейна активно представлен на всех мероприятиях данной парламентской платформы, включая ее руководящие органы.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

