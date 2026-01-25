Власти Великобритании учредят Национальную службу полиции (National Police Service, NPS) — новое подразделение, которое займется расследованием самых тяжких видов преступлений в Англии и Уэльсе, включая терроризм, организованную преступность и мошенничество. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел страны Шабану Махмуд.

По информации издания, NPS называют аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Новое ведомство возьмет на себя функции, которые сейчас выполняют Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), региональные подразделения полиции и, в случае с терроризмом, Скотленд-Ярд.

«Мы создадим новую Национальную службу полиции, прозванную «британским ФБР», и будем использовать лучшие мировые кадры и новейшие технологии для преследования и задержания опасных преступников. Благодаря этому местные правоохранительные органы смогут уделять больше времени борьбе с преступностью на местах», — приводит газета слова Махмуд. Министр отметила, что нынешняя модель полиции устарела, так как «создана для прошлого века».

Руководитель NPS станет самым высокопоставленным сотрудником полиции Великобритании и будет отвечать за внедрение передовых технологий, включая автоматическое распознавание лиц на национальном уровне.

Создание нового органа получило поддержку Национального совета начальников полиции, Скотленд-Ярда и его контртеррористического подразделения, а также генерального директора NCA Грейма Биггара. «Преступность изменилась, технологии изменились, и наши меры реагирования также должны измениться. Угрозы касаются всех нас на местном уровне, но требуют национального и международного ответа. Такой орган позволит повысить эффективность защиты населения, наших сообществ и страны», — отметил Биггар.