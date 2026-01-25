В возрасте 89 лет скончался американский врач и эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия массовой вакцинации привела к полной победе над оспой в 1970-х годах. Информацию о его смерти подтвердила газета New York Times со ссылкой на близкого друга ученого.

«Уильям Фейги, разработавший стратегию, которая поспособствовала искоренению оспы в 1970-х годах — одного из величайших триумфов общественного здравоохранения в мире, — скончался в субботу вечером у себя дома в Атланте», — сообщает издание.

По словам его коллеги Марка Розенберга, причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность.

Уильям Фейги сыграл ключевую роль не только в искоренении оспы, но и в борьбе с другими угрозами. Будучи директором Центров по контролю и профилактике заболеваний США, он руководил разработкой первых национальных мер по противодействию эпидемии СПИДа. В 2012 году за свои выдающиеся заслуги Фейги был удостоен высшей гражданской награды США — Президентской медали Свободы.