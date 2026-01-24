Форум в Давосе завершил свою работу, и эксперты уже подводят его итоги. Строго говоря, официальных итогов здесь нет и быть не может. Это не Генассамблея ООН и не какая-то официальная многосторонняя встреча. Но у таких форумов огромное влияние на то, что эксперты называют realpolitik.

Свои итоги Давоса подводит и Азербайджан. Приглашение страны в Совет мира, целая серия двусторонних встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева с влиятельными фигурами мировой политики и «большого бизнеса» — нашей стране есть что записать себе в актив. Однако особого внимания заслуживает здесь американский трек. И самое главное — двусторонняя встреча президентов Азербайджана и США Ильхама Алиева и Дональда Трампа.

Эту встречу Minval Politika подробно осветил в «горячем новостном режиме». Однако теперь становятся понятны некоторые закулисные подробности. Дело в том, что за весь нынешний Давосский форум Дональд Трамп провёл всего две двусторонние встречи. Он переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Намеренно вынесем за скобки американо-украинские переговоры. Тем более что синхронно с форумом в Давосе проходили переговоры американской делегации в Москве по достижению мира в Украине и стартовали встречи рабочих групп в Абу-Даби. На таком фоне двусторонняя встреча Дональда Трампа и Ильхама Алиева приобретает особую значимость.

Прежде всего, это яркое свидетельство того, что между лидерами Азербайджана и США уже установились личные отношения. А они в современном мире, несмотря на все догмы и аксиомы в стиле «важны не личности, а интересы», своей роли не теряют. Очевидно, что здесь проявились ценность и важность Азербайджана как партнёра для США. Если глава глобальной сверхдержавы, у которой интересы практически в любом уголке планеты, в условиях напряжённого давосского графика выкраивает время для встречи с президентом Азербайджана — это многое значит.

И, наконец, излишне напоминать, что речь идёт о существенном прорыве в двусторонних отношениях Азербайджана и США. И вот здесь лучше выйти за рамки релизов о самой встрече как таковой. И ещё раз вспомнить, что практически синхронно с форумом в Давосе был анонсирован визит бизнес-делегации США в Азербайджан. А у нашей страны, напомним ещё раз, накоплен большой опыт взаимодействия с ведущими американскими компаниями в нефтегазовой сфере. Никуда не исчезла, особенно на нынешнем фоне, значимость Азербайджана для энергетической безопасности Европы, то есть европейских союзников США. Всё большее значение приобретает логистика — Средний коридор, Азербайджан — ключевой участник.

И тем более показательно, что уже после двусторонних переговоров с Ильхамом Алиевым Дональд Трамп анонсировал визит на Южный Кавказ вице-президента США Вэнса. А он, напомним, — одна из ключевых фигур команды Дональда Трампа.

А вот здесь тоже нужны подробности. Как было запланировано, Вэнс посетит и Азербайджан, и Армению. Однако даже в заявлении Трампа, где он анонсирует этот визит, можно заметить определённую «асимметрию». Как можно понять, именно с Азербайджаном США собираются обсуждать поставки оборонной продукции, включая бронежилеты и катера. И вряд ли только потому, что Армении вряд ли нужны военные катера на озере Гейча, переименованном в Севан. Азербайджан, который проводит независимую внешнюю политику и во главе которого стоит сильный и ответственный лидер — Ильхам Алиев, становится для США всё более ценным и важным партнёром. И это уже долгосрочный тренд, который весьма красноречиво проявился в самом факте встречи Трампа и Алиева. Потому что та самая realpolitik никуда не исчезла. И она куда важнее красивой риторики о «хорошей истории в сфере прав человека».