Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо президенту Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство.

Как член Президиума Боснии и Герцеговины выражаю Вам свою полную поддержку и солидарность в связи с атаками Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики. Мы считаем эти атаки абсолютно неприемлемыми и вызывающими глубокую обеспокоенность. Данные атаки являются серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности. Под Вашим руководством Азербайджан проводит последовательную политику, направленную на продвижение стабильности, развития и сотрудничества в регионе, поэтому подобные деяния особенно несправедливы.

В этих трудных условиях еще раз заявляем о нашей решительной солидарности с Вашим превосходительством и дружественным азербайджанским народом.

С нетерпением ожидаю предстоящего визита в Баку и нашей новой встречи. Расцениваю эту встречу как важную возможность для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение», — говорится в письме.