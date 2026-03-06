Иран готовил нападения на израильских дипломатов в ОАЭ, две попытки нападения удалось предотвратить.

Как сообщает «12 канал» со ссылкой на источники, за подготовкой атак стояли иранские агенты, которые вели наблюдение за представителями миссии Израиля.

После получения информации о возможной угрозе службы безопасности приняли срочные меры. В частности, из дипломатических учреждений временно эвакуировали часть сотрудников, которые не относятся к критически важному персоналу.

Израиль рассматривает инцидент как часть более широкой кампании Ирана против своих целей за рубежом.