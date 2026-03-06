Семь украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии, освобождены, пересекли украинскую границу и получили консульскую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я уже доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь», — говорится в сообщении МИД Украины в Telegram-канале.