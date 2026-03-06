Индия предоставила убежище десантному кораблю «Лаван», он находится в порту Кочи, сообщил журналист Foreign Affairs Сидхант Сибал.

По его словам, корабль запросил убежище 28 февраля, в день начала войны США и Израиля с Ираном. По данным The Times of India, экипаж попросил заход в порт из-за возникших технических проблем.

Корабль получил разрешение 1 марта, а в порту находится с 4 марта. Экипаж из 183 человек размещен на военно-морской базе.

Это второй иранский военный корабль, получивший убежище после начала войны, пишет журналист Foreign Affairs. Ранее он сообщил, что ВМС Шри-Ланки предоставили убежище 204 членам экипажа корабля «Бушер» размещены на военно-морской базе недалеко от Коломбо.

Соединенные Штаты 4 марта потопили иранский фрегат «Дена», находившийся в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки.