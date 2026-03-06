Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил благодарность премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу за поддержку, оказанную Азербайджану после атак иранских дронов на Нахчыван. Cоответствующая публикация размещена на странице президента в социальной сети X.

«Выражаю глубокую признательность премьер-министру господину Андрею Бабишу за сильное послание поддержки и солидарности, продемонстрированное Чешской Республикой после атак беспилотников иранского государства на территорию Азербайджана.

Это заявление является ярким свидетельством тесных отношений дружбы между Азербайджаном и Чехией, развивающихся в позитивном русле, а также приверженности международному праву», — говорится в публикации.