Правительство Сирии и курдские формирования согласовали продление режима прекращения огня, срок которого истекает сегодня, 24 января, еще на один месяц. Об этом агентству AFP сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

Официальных заявлений со стороны Дамаска или возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДФ) пока не поступало. Вместе с тем источники утверждают, что договоренность достигнута в рамках более широких обсуждений будущего районов с курдским большинством населения.