Чешский бизнесмен Михал Стрнад стал самым богатым бизнесменом из сферы вооружений, его капитал резко возрос до $36,9 млрд, сообщает Bloomberg. Его Czechoslovak Group (CSG) — один из ключевых поставщиков оружия в Украину.

Капитал Стрнада удвоился за одну ночь после взлета стоимости акций на 28%. Czechoslovak Group (CSG) привлекла около €3,3 млрд при первичном публичном размещении акций (IPO).

Стрнаду 33 года. Пост гендиректора он занял в 21 год, а в 26 лет стал владельцем. Стрнад занимает третье место среди самых богатых людей мира моложе 40 лет (его опередили только наследник Walmart Лукас Уолтон и наследник Red Bull Марк Матешиц). Его состояние эквивалентно 10% всей экономике Чехии.