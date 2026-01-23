Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов присоединиться к созданному по инициативе президента США Дональда Трампа Совету мира, но Берлин не может «принять его структуру управления» в текущем виде.

«Несколько недель назад я сказал президенту Трампу, что лично готов присоединиться к Совету мира при условии, что это будет орган, который, как и планировалось изначально, будет курировать мирный процесс в Газе, включая второй этап, который, к сожалению, еще не начался, и который включает в себя разоружение ХАМАС. В том виде, в котором сейчас создан Совет мира, мы не можем принять его структуру управления в Германии, даже по конституционным соображениям», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Однако мы, конечно, готовы изучить другие, новые формы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, если речь идет о поиске новых форматов, которые приблизят нас к миру в различных регионах мира. И я не хочу ограничиваться только Газой и Ближним Востоком», — подчеркнул канцлер ФРГ. Украина, по его мнению, также может быть включена в этот список.