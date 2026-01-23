В 2025 году правоохранительные органы Азербайджана благодаря превентивным мерам выявили 90 попыток заключения ранних браков и привлекли к уголовной ответственности 28 человек.

Об этом сообщили на Коллегиальном заседании Министерства внутренних дел по итогам года.

По данным ведомства, к административной ответственности были привлечены 5 родителей и 41 должностное лицо, а с 57 гражданами проведена профилактическая работа.

Кроме того, в прошлом году возбуждено 15 уголовных дел по фактам похищения девушек, по результатам которых к ответственности привлечены 32 человека.