Президент Дональд Трамп продолжает практику применения к Европе «контрастного душа». Решив ввести против стран, не согласных на продажу Соединенным Штатам Гренландии – автономного острова в составе Дании — 10-процентные тарифы (плюс к имеющимся) на ввоз товаров в США, он «вдруг» раздумал. А ведь собирался вводить еще и дополнительные 25-процентные с 1 июня – до тех пор, «пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии».

Скорее всего, Трамп отказался от своего пошлинного намерения из-за того, что Евросоюз вдруг осмелел и приостановил процесс ратификации торгового соглашения с США, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Соединенные Штаты применялись бы пошлины в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. В документе прописано обязательство Евросоюза закупить у Америки энергоносители на 750 млрд долларов — по 250 млрд в год до конца президентского срока Трампа, а также инвестировать в США 600 миллиардов долларов.

Бесспорно, от не ратификации такого драконового соглашения США потеряли бы гораздо больше денег, чем заработали б на повышенных тарифах. Плюс к этому, ЕС, в ответ на новые американские пошлины может ввести ответные и оказать давление, в своем ареале, на американские компании.

Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, назвав это «позитивным явлением». Вместе с тем он дал понять, что ЕС не отказывается от своей позиции по Гренландии, но и думает о «продвижении соглашения», ратификация, которого, напомним, была приостановлена.

Вся эта чехарда распространяется не только на «деньги и товары», но и на способы отъема США острова у Дании. На днях Белый дом заявил, что администрация Трампа рассматривает несколько способов увода Гренландии у страны, являющейся, вместе с США, основателем НАТО и его членом. И такой способ, как аннексия, не исключается. И тут вдруг Трамп заявляет, что военным путем действовать не будет.

Не передумает ли он снова, тогда как отъем острова, по его же словам, произойдет «любым путем»? Но если США решатся на военный, это с большой вероятностью будет означать, не в столь отдаленном будущем, конец альянса и ЕС в их нынешнем виде. Примечательно, в этой связи, что глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер уже призвала Евросоюз отказаться от практики единогласия при принятии решений в вопросах внешней политики и обороны – «на основе принципа большинства».

Возникает, мягко говоря, абсолютное противоречие: европейские страны (далеко, однако, не все) всячески пытаются склонить Трампа к «спасению» Украины, не являющейся ни членом ЕС, ни НАТО, от «российской агрессии», в то время как его администрация открыто угрожает суверенитету другой европейской страны и союзника по альянсу – Дании.

Отметим, что практика продажи территорий в Арктике (и не только в ней) — не нова: в 1867 году Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 млн долларов. Историки еще долго будут спорить, проиграла Россия или выиграла от этой сделки, но факт остается фактом: Америке отошли значительные нефтегазовые залежи, а, главное, она получила контроль над стратегически важным, для нее, регионом, усилив, тем самым, собственные позиции. И их она пытается преумножить в той же Арктике – на сей раз, покупкой, как считается, ее «сердца» — Гренландии. А оно не бьется в унисон со стремлением США – гренландцы желают референдума по независимости и самостоятельности от Дании, а от принадлежности Америке – шарахаются: «Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами, мы хотим быть гренландцами».

Строго говоря, Трамп с гренландской затеей играет на руку России. Слово «референдум» — прозвучало, «заберем силой» — тоже, что дало основание главе МИД РФ Сергею Лаврову для заявления – напоминания, что вообще-то на полуострове состоялся референдум о присоединении к России.

«Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет … понятным. Причем, в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов», — заявил Лавров. И подчеркнул, что Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия — для Соединенных Штатов. И «Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что ее захватят Россия или Китай… Нет таких подтверждений».

То есть, для США в заданной ситуации будет уже нелогично отрицать аналогичный процесс в других регионах, хотя изменят ли они свою позицию в отношении референдума в Крыму в 2014 году и его присоединения к РФ – сказать сложно. Потому как в мире уже уверенно работает формула «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Другое дело, кого Трамп, помимо себя самого и своей страны, считает Юпитером.

Ответ на вопрос, почему Трамп одержим бизнес-идеей покупки Гренландии, хоть и многоплановый, но не сложен, лежит на поверхности. В основе «отнять остров у Дании любыми средствами» — его запасы редкоземельных материалов, урана, нефти, газа, контроль Северного морского пути, что перекликается с интересами Китая и России, но на Гренландию они не претендуют, хотя не хотят потери возможности наблюдения за Арктикой.

Если Трамп добьется отторжения острова от Дании, Европа лишится остатков своего влияния в мире и будет деморализована. И, что главное, в мире наступит (в который уже раз?) эпоха доминирования империй и ожесточенной борьбы между ними. То есть, по сути США поставят «под штык» всю планету с возможностью сильного игрока перекраивать границы, транспортные пути, рынки, финансовые потоки и т.д. по собственному усмотрению и видению. И, возможно, откроют путь временного «юпитерства» еще паре мировыхых держав.

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге, заявила: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». И добавила, что прямые угрозы «не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее. … Наш ответ должен быть: сохранять спокойствие, удерживать свои позиции и действовать сообща». Ну и Каллас не преминула в очередной раз обвинить Китай и Россию в попытках подорвать безопасность в Арктике, призвав США противостоять Пекину и Москве в Арктике и Гренландии в рамках НАТО.

Так каким, по выражению Каллас, «набором инструментов» располагает Европа в противостоянии с США? В сущности, никаким – на уровне потуг. В частности, в виде лома сомнительной прочности ЕС решил приостановить процесс ратификации торгового соглашения с США, но Трамп сходу же его переиграл, отменив, как было сказано, решение о введении дополнительных пошлин. То есть, в некотором роде обезоружил Европу.

В теории ЕС может запретить США использовать военные базы в регионе, но это вряд ли побудит Трампа вывести американские войска из Европы, а только усилит напряженность между нею и США. Не исключено, однако, что в результате торга между ЕС и США последние, напротив, усилят свое военное присутствие в Гренландии.

Трамп, напомним, заявил, что получит остров «любыми путями» и, согласно американо-датским договоренностям, Вашингтон может отправлять в Гренландию неограниченное число военных. Словом, «лом» США – гораздо тяжелее и прочнее (и в экономическом, и в военном плане), — чем Европы вместе взятой. При том, что не все ее государства готовы открыто выступить против Трампа – потенциальные последствия противостояния могут быть очень серьезными.

Таким образом, можно констатировать главное: в уже заданных условиях – старо-новой эпохи доминирования империй и ожесточенной борьбы между ними, весь мир поставлен «под штык».

Но, как известно, империи имеют обыкновение распадаться, и этот естественный, зачастую – кровопролитный процесс, — сопровождает всю мировую историю, начиная с древних, до нашей эры, а затем колониальных и социалистических времен. И, кстати, часть их распалась не далее, как в разные периоды двадцатого столетия – вплоть до его конца. А закон цикличности мира еще никем и ничем не отменен.