Израиль продолжает в полную мощь наносить удары по Ирану, в израильских планах на эту кампанию заготовлено еще «много сюрпризов».

С таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«У нас есть план, там есть очень много сюрпризов, мы сможем создать условия, которые помогут иранскому народу свергнуть режим. Я не могу обо всем рассказать», — заявил он в телеобращении, которое транслировало израильское телевидение.

При этом Нетаньяху в очередной раз призвал жителей Ирана «взять свою судьбу в свои руки» и сменить власть в стране, а к военнослужащим Корпуса стражей исламской революции он обратился с призывом сложить оружие.