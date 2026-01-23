Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что после окончания войны с Россией украинская армия может стать основой объединённых вооружённых сил Европы.

«Наша армия обладает наибольшим боевым опытом, и именно она способна составить ядро объединённых европейских войск. Для этого потребуются определённые шаги, но сейчас на них нет времени», — отметил Зеленский.

По его словам, речь идёт о правовых и бюрократических процедурах, а также о привлечении финансовых ресурсов.

«Сейчас всё наше внимание сосредоточено на фронте, поэтому времени на эти процессы нет. Как только война завершится, мы присоединимся к этой структуре. А Европа может уже сейчас подготовить финансовую базу», — подчеркнул президент.