Пассажирский самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул (бортовой номер RA-73071), подал сигнал бедствия во время пролёта над территорией Китая. На борту самолёта находится 238 человек, сообщили в авиакомпании.

«238», — сказал представитель Azur Air на вопрос о количестве пассажиров на борту.

«Рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Службы авиакомпании мониторят ситуацию, ожидаем дополнительную информацию. Как только будем понимать причины, незамедлительно обновим статус по этой ситуации», — говорится в сообщении авиакомпании.