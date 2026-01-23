С 1 февраля 2026 года в Узбекистане запрещается использование и перерегистрация автомобилей, с момента выпуска которых прошло 50 и более лет. Такие машины будут сняты с государственного учёта. Об этом говорится в постановлении правительства о цифровизации системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Документ также предусматривает введение отдельных серий номерных знаков для грузовиков массой свыше 44 тонн, спецтехники для рудников и карьеров, нелинейных такси, принадлежащих юрлицам, а также «антикварных» автомобилей. Кроме того, при регистрации транспорта отменяется требование указывать адрес владельца, а система СБДД будет интегрирована с базами других ведомств.

Ранее МВД предлагало поэтапно выводить из эксплуатации устаревшие автомобили, инициативу поддержал президент Шавкат Мирзиёев и ряд депутатов, предлагавших даже снизить возрастной порог до 25–30 лет.