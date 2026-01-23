Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал тяжёлую ситуацию с энергоснабжением в Украине после российских обстрелов. При этом он не стал осуждать сами удары, ограничившись описанием гуманитарных последствий.

По словам Трампа, отсутствие отопления в условиях сильных морозов делает жизнь людей крайне тяжёлой. Он отметил, что зимой в Украине «даже холоднее, чем в Канаде», и задался вопросом, как населению удаётся выживать при температуре до минус 20 градусов.

Трамп также заявил, что обсуждал эту тему с Владимиром Зеленским и признал, что способность украинцев выдерживать такие условия «действительно впечатляет», добавив, что «так жить — это не жизнь».