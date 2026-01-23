Рамочное соглашение по Гренландии, договоренность по которому достигли президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, включает пять основных компонентов — от командного центра альянса на острове до запрета на инвестиций России и Китая. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, договоренность, обсуждавшаяся между Трампом и Рютте, предусматривает, что Договор о защите Гренландии, подписанный в 1951 году Вашингтоном и Копенгагеном, будет обновлен. США, которые уже имеют свободу в создании военной инфраструктуры, размещении и управлении войсками в Гренландии, получат полную автономию и абсолютный иммунитет для своего военного персонала.

Другими важными пунктами рамочной договоренности дипломатический источник газеты назвал создание командного центра НАТО на острове, возможность США получить доступ к полезным ископаемым Гренландии и соглашение об исключительном режиме, которое закроет возможность для инвестиций или других проектов России или Китая на острове. Наконец, за Соединенными Штатами предлагается закрепить право преимущественного приобретения Гренландии, если остров когда-либо будет выставлен на продажу.

В ответ, говорится в статье, США согласились отказаться от введения тарифов в отношении стран Европы и согласились начать обсуждение деталей сделки.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор, в соответствии с которым США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.