Президент России Владимир Путин проводит встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщает пресс-служба Кремля.

Во встрече принимают глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй.

Основная тема переговоров — урегулирование ситуации в Украине. Помимо этого, как ранее заявил российский лидер, с американской делегацией планируется обсудить приглашение России в «Совет мира», а также возможную судьбу части российских активов, замороженных в США ещё при предыдущей администрации.

