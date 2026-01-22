Самолет, на котором находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, прибыл в Москву для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Данные о прибытии подтверждаются сервисом Planespotters.

О том, что встреча состоится, Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNN 21 января. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В рамках визита планируются переговоры, направленные на обсуждение двусторонних вопросов между США и Россией.