Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, резко раскритиковал позицию людей, которые живут за счет Европы, но при этом продают её интересы.

«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал Зеленский.

Украинский президент не уточнил, кого конкретно имеет в виду, однако среди европейских лидеров есть один человек с таким именем — премьер Венгрии Виктор Орбан.

