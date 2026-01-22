Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид принял посла Азербайджана в этой стране Эльдара Салимова.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Ираке, дипломат вручил верительные грамоты и передал приветствия президента Ильхама Алиева. В ответ президент Ирака попросил передать свои приветствия и наилучшие пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Абдель Латиф Джамал Рашид отметил заинтересованность в дальнейшем укреплении исторически прочных отношений с Азербайджаном в различных областях. Он вспомнил свои визиты в Азербайджан и подчеркнул развитие торгово-экономических связей между двумя странами, важность рейсов авиакомпании AZAL и иракских авиалиний Багдад–Баку с 2025 года, а также значимость установления прямого воздушного сообщения с другими городами стран.

Посол Эльдар Салимов подчеркнул значение дальнейшего развития исторически сложившихся связей и отметил, что отношения между странами развиваются по восходящей. Он также отметил, что официальный визит Президента Ирака в Азербайджан 20–21 ноября 2023 года открыл новую страницу двусторонних отношений и дал большой импульс развитию сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, включенные в повестку двух стран.