Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие поддержки народов Беларуси и Ирана.

По его словам, бездействие Запада привело к размещению на территории Беларуси российских ракет «Орешник», радиус действия которых охватывает европейские столицы. Зеленский подчеркнул, что подобная ситуация создает прямую угрозу безопасности Европы.



Зеленский также коснулся задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Трамп провел операцию в Венесуэле и Николас Мадуро был арестован. Были разные мнения об этом. Но факт является фактом — Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде. И это четвертый год самой большой войны в Европе. Со Второй мировой войны. Начавший ее не только на свободе, он до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе», — обратил внимание Зеленский.

