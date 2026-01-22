Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю премию «Оскар». В борьбу за звание лучшего фильма года вступили десять картин: «Бугония», «Формула-1», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

В номинации «Лучший режиссёр» претендуют Хлоя Чжао («Гамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглер («Грешники»).

За главную мужскую награду поборются Майкл Б. Джордан («Грешники»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»).

В женской номинации представлены Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмма Стоун («Бугония»).

Церемония награждения состоится 16 марта в Лос-Анджелесе, ведущим станет комик Конан О’Брайен.