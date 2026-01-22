Британский журнал The Economist опубликовал обложку, на которой президент США Дональд Трамп изображен с голым торсом и скачущим на белом медведе — одном из символов Гренландии.

Публикация сопровождает материал, посвященный кризису вокруг Гренландии и его возможным глобальным последствиям. В статье отмечается, что происходящее дает важные уроки для всех стран.

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они остаются одни, а НАТО больше не существует», — говорится в тексте журнала.