В Ташкенте вынесли судебное решение в отношении 21-летней Шахризады Мадаминовой, первой представительницы Узбекистана на конкурсе «Мисс Земля-2025».

Как сообщает Podrobno.uz, девушку признали виновной в нарушении законодательства о государственных символах из-за дизайна конкурсного наряда. Конкурс прошёл 28 октября прошлого года в Маниле. Мадаминова вышла на подиум в платье с элементами государственного флага и герба Узбекистана, а фотографии позже были опубликованы в Instagram, что привлекло внимание правоохранительных органов.

В суде она пояснила, что костюм был стилизован и не содержал ключевых элементов флага — белого полумесяца и двенадцати звёзд, использовались лишь цветовая гамма и очертания герба. Девушка попросила учесть смягчающие обстоятельства.

Согласно решению суда по уголовным делам Мирабадского района от 19 января 2026 года, Мадаминова признана виновной по части 1 статьи 203-1 Кодекса об административной ответственности и оштрафована на 2 БРВ — 824 тысячи сумов (около 69 долларов).

Титул «Мисс Земля-2025» в итоге получила 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова.