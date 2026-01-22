Великобритания воздержится от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом, из-за опасений, связанных с возможным участием в нём Владимира Путина.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в интервью Би-би-си дала понять, что Лондон также обеспокоен широкими полномочиями, которые предполагает новый формат.

По её словам, «Совет мира» представляет собой «юридический договор, поднимающий гораздо более широкий круг вопросов», чем изначально заявленная цель — прекращение войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.