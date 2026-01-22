Приднестровье на данный момент не находится под контролем властей Молдовы, однако ситуация может измениться. На это намекнула президент республики Майя Санду, общаясь с журналистами.

По её словам, Кишинёв не может проводить на территории непризнанного региона административно-территориальные или иные реформы, поскольку он не находится под контролем конституционных властей страны.

«Мы не можем внедрять там административно-территориальную реформу, так же как не можем проводить там никакие другие реформы, потому что это территория, которую конституционные власти не контролируют… Пока», — заявила Санду.