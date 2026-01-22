Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое завершение российско-украинской войны. «Мы завершили восемь войн, и я надеюсь, что довольно скоро мы урегулируем еще одну. Вы знаете, о чем я говорю. Я думал, что это будет просто, но она оказалась, вероятно, самой сложной… Украина и Россия», — сказал он на церемонии запуска Совета мира, проходящей «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам президента, в мирном процессе по разрешению конфликта стороны достигли большого успеха. «Мы проводим встречи, и я думаю, что у нас есть значительный прогресс», — подчеркнул Трамп. Американский лидер также признал, что урегулирование российско-украинского конфликта оказалось для него самым трудным, хотя ранее он представлял его наилегчайшим из всех.