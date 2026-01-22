США перед подписанием с Украиной соглашения о восстановлении на сумму 800 миллиардов долларов намерены сначала узнать позицию России. Об этом сообщает автор Financial Times, ссылаясь на осведомленного чиновника.

По его словам, американская сторона решила отложить подписание В, чтобы услышать мнение президента России Владимира Путина. Еще одним фактором стала отсутствие со стороны Москвы сигнала о готовности согласовать 20-пунктный мирный план, разработанный США с учетом предложений Украины и европейских стран.

Собеседник издания добавил, что Вашингтон намерен дождаться встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоится в четверг в Москве.