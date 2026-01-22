С 19 по 23 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум — одна из ключевых международных площадок, где пересекаются интересы глобальной политики, экономики и бизнеса. Основанный в 1971 году, форум традиционно собирает мировую элиту: в этом году для участия в дискуссиях в Швейцарию прибыли порядка 400 политических лидеров, включая около 60 глав государств и правительств.

Участие Азербайджана во Всемирном экономическом форуме началось в 1995 году, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев впервые представил страну на ежегодной встрече. В последующие годы эту эстафету продолжил президент Ильхам Алиев, неоднократно участвуя в форумах и используя давосскую площадку для укрепления международного имиджа страны, а также для продвижения экономических и энергетических приоритетов Азербайджана.

В рамках нынешнего форума глава государства проводит ряд встреч с политическими и деловыми кругами. На этом фоне всё чаще звучит вопрос: что именно могут дать Азербайджану эти переговоры — и может ли страна вновь оказаться на пороге масштабных изменений в нефтегазовой сфере? Выступая на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в Давосе и отвечая на вопросы представителей бизнеса из разных стран, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан увеличивает добычу газа, при этом добыча нефти сокращается, однако существуют планы по её стабилизации. По словам главы государства, говорить о конкретных результатах пока рано, однако надежды есть.

«У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй, очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты», — подчеркнул президент.

Насколько реалистичны такие ожидания и какие факторы могут сыграть ключевую роль, Minval Politika прокомментировал глава Центра нефтяных исследований, экономист Ильхам Шабан.

По его словам, заявления президента следует рассматривать прежде всего как позитивный сигнал рынку и компаниям, работающим в сфере добычи на азербайджанском направлении. Как отметил эксперт, глава государства фактически обозначает возможность того, что в перспективе в Азербайджане может вновь начаться рост нефтедобычи, хотя и подчёркивает: речь не идёт о ближайшем будущем.

Экономист объясняет, что причина заключается в характере текущих и планируемых геологоразведочных работ. «Сегодня разведка фактически сосредоточена на морских участках, и в первую очередь она касается не нефти, а газа. Это связано с большими глубинами», — отмечает Шабан. При этом он обращает внимание на важный нюанс: там, где есть газ, как правило, присутствует и конденсат, то есть лёгкая нефть. А это уже напрямую влияет на объёмы добычи жидких углеводородов.

В качестве примера он приводит месторождение «Абшерон». По словам эксперта, в рамках первой фазы его разработки уже добывается около 600 тысяч тонн нефти в год. «Такая возможность появилась только после середины 2023 года, раньше этих объёмов не было», — подчёркивает Шабан.

Говоря о перспективах, экономист напоминает, что на 2029–2030 годы запланировано начало добычи в рамках второй фазы «Абшерона». «Ожидается дополнительная добыча до 1,7 миллиона тонн конденсата. Это достаточно серьёзный показатель, который способен заметно повлиять на общий уровень добычи», — считает он.

Кроме того, по словам Шабана, к 2030 году под руководством компании BP должна начаться добыча на месторождении «Карабах». «С этого месторождения предполагается порядка 1,5 миллиона тонн нефти. Более точные цифры станут понятны позже, но сам потенциал достаточно ощутимый», — отмечает эксперт.

Он также указывает на перспективы следующей фазы разработки месторождения «Умид», реализация которой, по его словам, неизбежно приведёт к росту добычи конденсата.

Однако и на этом возможности не исчерпываются. Экономист напоминает о месторождении «Кяпаз», которое сегодня известно под названием «Достлуг». По его словам, уже около пяти лет существуют межправительственные соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном, однако перехода к подписанию коммерческого соглашения между государственными компаниями двух стран так и не произошло. «Если этот проект всё же будет реализован, объёмы добычи нефти могут быть сопоставимы с показателями месторождения „Карабах“», — подчёркивает Шабан.

Подводя итог, эксперт соглашается с тем, что в словах президента Ильхама Алиева действительно есть серьёзные основания. Он также напоминает о геологоразведочных работах, проводимых совместно с венгерской компанией на суше — в районах Шамахы и Гобустана. «Если эти проекты дадут результат и будут обнаружены запасы, об этом станет известно только после завершения разведки. Для этого необходимо бурение скважин, а значит, потребуется несколько лет», — отмечает экономист.

В целом, по мнению Ильхама Шабана, при благоприятном стечении обстоятельств Азербайджан действительно может подойти к концу текущей пятилетки на пороге нового, второго по счёту нефтяного бума.

Значимость Всемирного экономического форума в Давосе и активное участие в нём Азербайджана Minval Politika также прокомментировала доктор философии по экономике, научный сотрудник Института экономики при Министерстве науки и образования Азербайджана Эллада Ханкишиева.

По её словам, Всемирный экономический форум — это далеко не просто конференция, а влиятельная международная площадка, на которой обсуждаются ключевые вопросы мировой экономики, технологий, энергетики, климата, здравоохранения и глобальной политики. Эксперт подчёркивает, что участие в Давосе позволяет странам не только презентовать свои экономические возможности, но и продвигать национальные интересы, участвуя в формировании глобальной повестки — как экономической, так и политической.

Говоря о роли Азербайджана, Ханкишиева отмечает, что президент Ильхам Алиев по праву считается одним из лидеров — постоянных участников Всемирного экономического форума. Он принимал участие в Давосе более десяти раз, что подтверждается вручением ему знака «почётного участника» ВЭФ. Впервые Ильхам Алиев участвовал в форуме в январе 2007 года.

Эксперт обращает внимание на эволюцию повестки, с которой Азербайджан выступает в Давосе. Если до 2020 года президент стремился донести до международного сообщества несправедливое отношение мировой общественности к Карабахскому конфликту, то в последние годы страна участвует в форуме уже в ином статусе — в качестве победителя и субъекта, формирующего новую региональную повестку и предлагающего собственное видение послевоенного развития Южного Кавказа. По мнению Ханкишиевой, это заметно укрепляет имидж Азербайджана как стратегического и надёжного партнёра — как на политической арене, так и в экономических проектах.

Она также напоминает, что в 2026 году Ильхам Алиев вновь принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал 19 января, и, как и прежде, участие главы государства отличается высокой активностью и практической результативностью. В частности, президент выступил на панельной сессии, посвящённой экономической идентичности Евразии, провёл встречи с крупными глобальными бизнес-лидерами, участвовал в деловых завтраках и обсудил экономические возможности Азербайджана с зарубежными инвесторами.

По словам эксперта, в ходе форума Ильхам Алиев также встречался с представителями транснациональных корпораций, включая Dell Technologies, обсуждая инвестиционный климат и перспективы сотрудничества. Кроме того, президент дал интервью телеканалу Euronews, в рамках которого затронул темы энергетики, транспорта, региональной интеграции и инвестиций.

Ханкишиева подчёркивает, что важной частью программы стали и политические контакты — в частности, встречи с руководителями международных организаций, включая главу Всемирной организации здравоохранения. Это, по её мнению, свидетельствует о расширении международного сотрудничества Азербайджана далеко за пределы исключительно экономической сферы.

Эксперт также отмечает, что президент Алиев проводит встречи с лидерами международных финансовых компаний и банков, в ходе которых обсуждаются прямые инвестиции в инфраструктуру, энергетику, зелёные проекты и банковский сектор. «Это может привлечь крупный капитал в экономику Азербайджана», — подчёркивает она.

Особое внимание, по словам Ханкишиевой, уделяется роли Азербайджана как транзитного хаба. Президент акцентирует значение страны для транспортных маршрутов между Европой и Центральной Азией. Это, по мнению эксперта, способствует превращению Азербайджана в ключевой узел международной логистики и торговли, что в перспективе станет фактором устойчивого экономического роста. При этом на встречах в Давосе обсуждаются не только нефть и газ, но и возобновляемая энергетика, цифровая инфраструктура и транспорт, что стимулирует диверсифицированное развитие экономики.

Отдельно Эллада Ханкишиева прокомментировала заявление Ильхама Алиева о возможности второго, очень значимого нефтяного бума. По её словам, это заявление, сделанное именно на площадке Всемирного экономического форума, следует рассматривать прежде всего как сигнал инвесторам и энергетическому рынку.

Эксперт подчёркивает, что президент прямо обозначает: говорить о новом нефтяном буме пока рано, и ключевым условием остаётся успех разведочных проектов, которые сегодня реализуются международными энергетическими компаниями. «Это означает, что Азербайджан делает ставку не на старые месторождения, а на новые открытия, прежде всего на шельфе Каспийского моря», — отмечает Ханкишиева.

По её словам, в настоящее время страна объективно увеличивает добычу газа и одновременно сокращает добычу нефти, однако параллельно ведёт работу по стабилизации нефтедобычи. Эксперт подчёркивает, что нефтяной сектор по-прежнему остаётся важным источником доходов для Азербайджана, и пока мир продолжает потреблять нефть и газ, страна намерена максимально эффективно использовать свои ресурсы, одновременно инвестируя в возобновляемые источники энергии.

В этом контексте, как отмечает Ханкишиева, заявление президента на международной площадке является своего рода призывом к иностранным инвесторам активнее участвовать в разведке и разработке новых месторождений. «Ресурсная база Азербайджана по-прежнему богата нефтью и газом, однако её дальнейшее освоение требует современных технологий и дополнительных инвестиций», — резюмирует эксперт.