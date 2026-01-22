Посольство США в Баку поздравило футбольный клуб «Карабах» с победой над «Айнтрахтом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Соответствующая публикация размещена на странице посольства в Facebook.

«Посольство США в Баку поздравляет футбольный клуб «Карабах» с впечатляющей победой над «Айнтрахтом» в матче Лиги чемпионов УЕФА. Это сильная игра, которая продемонстрировала решимость, командную работу и растущую силу азербайджанского футбола на европейской арене. По мере того как США готовятся принять чемпионат мира по футболу в этом году, такие моменты показывают, как футбол продолжает объединять болельщиков и страны по всему миру», — говорится в сообщении.